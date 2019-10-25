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  25 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Парламент Таджикистана одобрил законопроект «Об амнистии», предложенный президентом

CA-NEWS (TJ) -  Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана одобрил сегодня законопроект «Об амнистии» предложенный президентом Эмомали Рахмоном в честь 25-й годовщины принятия Конституции РТ, передает Avesta.

Суть законопроекта депутатам представил генеральный прокурор республики Юсуф Рахмон, отметивший гуманность данного акта, направленного на осуществление гуманизма в отношении определенной категории лиц.

В ходе обсуждения законопроекта депутат Абдуалим Гафоров предложил, чтобы правоохранительные органы, особенно генпрокуратура, объяснили гражданам страны через СМИ, особенно телевидение все пункты законопроекта по амнистии и тем самым предотвратить коррупционные моменты.

Депутат также предложил заняться вопросами трудоустройства тех, кто освободится из места лишения свободы.

Напомним, 16 октября президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил на рассмотрение парламента Закон «Об амнистии» в честь 25-й годовщины принятии Конституции РТ.

Как ранее сообщалось, в проекте данного закона предусматривается освобождение от уголовной ответственности и наказания лиц, в отношении которых уголовные дела находятся на рассмотрении органов дознания, предварительного следствия или судов или отбывание наказания на основании приговора суда.

По предварительным данным, Закон «Об амнистии» распространяется на более двадцати тысяч подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных. В том числе свыше трех тысяч человек, освобождаются от отбывания наказания, более пяти тысяч человек от других наказаний, не связанных с лишением свободы. В отношении большинства осуждённых срок лишения свободы сокращается.

Настоящий закон применяется также к более чем двум тысячам лиц, чьи уголовные дела находятся на рассмотрении органов дознания, предварительного следствия или судов.

Это 16-я амнистия за годы независимости Таджикистана. Последняя амнистия в стране была объявлена в 2016 году в честь 25-летия Государственной независимости. Тогда были амнистированы порядка 12 тыс. человек.

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