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  25 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Пентагон планирует направить дополнительные силы в Сирию для защиты месторождений

CA-NEWS (CA) -  Пентагон заявил 24 октября, что намерен усилить военное присутствие США в северо-восточном регионе Сирии, чтобы не допустить захвата нефтяных месторождений боевиками потенциально возрождающейся экстремистской группировки «Исламское государство» (ИГ).

Ранее президент Дональд Трамп объявил о выводе американских войск с сирийской территории вдоль границы с Турцией, чтобы позволить силам Турции создать так называемую «безопасную зону», свободную от союзных с США курдских боевиков.

По сообщению агентства AFP, корреспондент видел, как из сирийского города Камышлы на запад отправился патруль с российскими флагами. Решение Трампа вывести войска резко осудили и демократы, и республиканцы в конгрессе. Многие высказали опасения, что около 10 тысяч боевиков ИГ, заключенных в тюрьмы «Сирийских демократических сил» (SDF), возглавляемых курдами, могли бежать во время неразберихи.

«Одним из наиболее значительных достижений США и наших партнёров в борьбе против ИГ стало установление контроля над нефтяными месторождениями в Восточной Сирии – важным источником дохода для ИГ», – говорит министерство обороны США в распространенном 24 октября своем заявлении, упоминая другое название экстремистской группировки «Исламское государство». В заявлении говорится, что США намерены укрепить свои позиции в сотрудничестве с партнерами по SDF и дополнительными силами с целью не допустить перехода нефтяных месторождений в руки ИГ или других «дестабилизирующих субъектов».

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