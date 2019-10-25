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  25 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Министры энергетики Монголии и Южной Кореи обсудили возобновляемые источники энергии

CA-NEWS (MNG) -  Министр энергетики Монголии Т. Даваасурэн провел встречу с министром энергетики Южной Кореи Сунг Юн-мо в рамках 8-й Международной конференции по возобновляемым источникам энергии (International Renewable Energy Conference-KIREC).

Конференция прошла в Сеуле 23-25 октября.

Конференция, получившая название KIREC в честь принимающей страны, предоставила возможность для дебатов на высшем уровне и объединения новых и различных точек зрения о том, как ускорить освоение возобновляемых источников энергии.

Монголия получает менее 5 процентов своей энергии за счет возобновляемых источников энергии, в том числе солнечной и ветровой энергии. Правительство стремится к тому, чтобы использование возобновляемых источников энергии составляло 20 процентов к 2020 году и 30 процентов к 2030 году. По данным Министерства энергетики Монголии, потенциальная мощность ветра в стране составляет 1100 гигаватт.

В прошлом году Совет директоров Азиатского банка развития (АБР) утвердил кредит в размере 40 млн. долларов США для разработки распределенной системы возобновляемых источников энергии. Гибридная электроэнергетическая система с распределенными возобновляемыми источниками энергии мощностью 41 МВт объединит ветровые, солнечные батареи, аккумуляторы и тепловой насос в Монголии. «Для повышения экономического роста в Западной Монголии необходим чистый, надежный и устойчивый энергетический сектор, учитывая необходимость сокращения выбросов углекислого газа и загрязнителей воздуха», - сказал тогда главный специалист по энергетике АБР в Восточной Азии Сигеру Ямамура.

Oбщая установленная мощность объектов возобновляемой энергетики в Южной Корее составила 2819 МВт в 2010 году и 13 883 МВт в 2018 году.

Инвестиции в возобновляемую энергетику в 2018 году в Южной Корее выросли на 74% до 5 млрд долл США.

Энергетическая система Южной Кореи изменится с 64% угольной и ядерной генерации до более 70% газовой генерации и ВИЭ к 2050 году. Количество установленных мощностей удвоится к этому году, при этом вклад прибрежной ветроэнергетики составит 50%. Примерно 70% всех вновь построенных электростанций будут на основе возобновляемых источников, в том числе 93 ГВт солнечных и 69 ГВт ветряных электростанций.

Cпрос на электроэнергию в Южной Корее будет расти на 1,3% в год и в 2030 году прогнозируется на уровне 100,5 ГВт.

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