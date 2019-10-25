Узбекистан опроверг, что предназначенная для внутреннего потребления электроэнергия экспортируется в Афганистан

CA-NEWS (UZ) - Министерство энергетики Узбекистана опровергло информацию о том, что электроэнергия, предназначенная для внутреннего потребления, экспортируется в Афганистан.

Соответствующее опровержение было обнародовано после того, как в соцсетях появилась информация о том, что потребности Узбекистана в электроэнергии в этом году составляют 69 млрд. кВт/ч электроэнергии, в то время как производство составляет 64 млрд. кВт/ч, а остальные часть экспортируются в соседний Афганистан.

Пресс-служба АО «Национальные электрические сети Узбекистана» при Минэнерго объяснила куда «исчезают» 5,0 млрд. кВт/ч электроэнергии.

По данным министерства, Узбекистан не только экспортирует электроэнергию, но и импортирует ее. К примеру, по официальным данным, за 9 месяцев текущего года (январь-сентябрь), объем импортируемой электроэнергии составил 2,6 миллиарда кВт часов, а экспорт электроэнергии в Афганистан за этот период составил 1,2 миллиарда кВтчасов.

«Для того, чтобы рассуждать на эту тему требуется глубокое понимание существующей системы регионального энергоснабжения и существующего международного опыта в этой области. Если говорить коротко, то обозначим главное – электроэнергия, предназначенная для внутреннего потребления, не экспортируется в Афганистан», – говорится в опровержении Минэнерго.