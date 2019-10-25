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  25 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таможенные органы Таджикистана и России подписано соглашение о сотрудничестве

CA-NEWS (TJ) -  Соглашение между Таможенной службой при правительстве Таджикистана и Федеральной таможенной службой России «О предупреждении, выявлении и устранении сомнительных финансовых операций участниками внешнеэкономической деятельности» подписано в Москве.

Соглашение подписали руководитель Таможенной службы при правительстве РТХуршед Каримзода и начальник Федеральной Таможенной службы России Владимир Булавин.

Как сообщили НИАТ «Ховар» в Таможенной службе Таджикистана, наряду с этим между таможенными органами Таджикистана и России был подписан Протокол об обмене документов и сведений о таможенной стоимости перемещаемых товаров между двумя странами.

Подписание нормативных правовых актов создаст благоприятные условия для повышения эффективности предупреждения, выявления и устранения сомнительных финансовых операций, связанных с уклонением от уплаты налогов, доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, доступа к информации, необходимой для определения и контроля таможенной стоимости товаров, а также будет способствовать изучению существующих проблем, связанных с проверкой достоверности информации о ввозимых товарах, в том числе при контроле таможенной стоимости.

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