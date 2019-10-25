Экс-премьер Казахстана Ахметов просит досрочно освободить его от ограничения свободы

CA-NEWS (KZ) - Бывший премьер-министр Казахстана Серик Ахметов, которому в 2015 году вынесли обвинительный приговор по делу о коррупции, просит освободить его досрочно от наказания в виде ограничения свободы. В суде Караганды 25 октября начали рассматривать ходатайство Ахметова.

На заседание бывший чиновник пришел вместе со своим адвокатом, который представлял его интересы в судах всех инстанций. В суд явился и сотрудник службы пробации. "Серик Ахметов полностью возместил ущерб, нарушений у него нет. Критерии для условно-досрочного освобождения соблюдены. Мы просим освободить от основного вида наказания и от дополнительного — снять ограничение занимать госдолжности в течение пяти лет", — сказал в суде адвокат Николай Лесник.

Представитель прокуратуры выступила против удовлетворения ходатайства Ахметова. "Подлежит отклонению в связи с тем, что достаточных данных, свидетельствующих об исправлении осуждённого, что он не нуждается в дальнейшем отбывании наказания, не представлены", — сказала прокурор Асем Тергеубекова.

Судья Казыбекбийского районного суда по уголовным делам города Караганды Манат Жумакаева, выслушав мнения сторон, назначила оглашение решения на 15 часов по местному времени.

Бывший премьер-министр Серик Ахметов в декабре 2015 года был признан виновным в хищении бюджетных средств, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности и приговорён к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности в течение пяти лет. Судья специализированного суда по уголовным делам Караганды постановил зачесть в срок отбытия наказания время, проведенное Ахметовым под домашним арестом, — один год и 23 дня — из расчета два дня за один день.

Осуждённый обжаловал приговор, и в марте 2016 года апелляционная инстанция сократила ему срок до восьми лет лишения свободы, приняв во внимание «чистосердечное раскаяние» бывшего высокопоставленного чиновника и возмещение им заявленного властями ущерба. В январе 2017 года Ахметову сократили срок заключения по амнистии, приуроченной к 25-летию независимости страны. После того как в 2017 году Абайский районный суд заменил экс-премьер-министру Серику Ахметову неотбытую часть срока — четыре года и 26 дней — на ограничение свободы, он вышел из колонии АК-159/18 в поселке Карабас Карагандинской области.

Серик Ахметов возглавлял акимат Карагандинской области, был премьер-министром, занимал пост министра обороны. Ахметова судили вместе с несколькими другими бывшими высокопоставленными чиновниками, это дело было одним из громких в 2015 году. Перед судом тогда предстал 21 человек, ключевые обвиняемые получили тюремные сроки, но впоследствии наказание им смягчили.