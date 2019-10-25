Баттулга провел встречу с главой Республики Тыва Шолбаном Кара-оолом

CA-NEWS (MNG) - Президент Монголии Халтмагийн Баттулга 25 октября встретился с главой Республики Тыва Российской Федерации Шолбаном Валерьевичем Кара-оолом.

На встрече президент Х.Баттулга подчеркнул, что визит главы Тувы в Монголию и его ознакомление с ситуацией в регионе сыграют важную роль в укреплении трансграничных и межрегиональных связей между Монголией и Россией.

Стороны обсудили широкий круг тем, включая сельское хозяйство, культурные и гуманитарные обмены, отношения между гражданами, экономические связи и воздушный транспорт, а также подробно обменялись мнениями об активной работе над Программой создания экономических коридоров Монголия-Россия-Китай.

Шолбан Кара-оол отметил, что проект строительства железной дороги «Курагино-Кызылская ЖД» входит в число проектов, реализуемых Правительством России, и обе стороны согласились, что он внесет реальный вклад в развитие далекой западной Монголии и самой далекой России регионы (Тыва).

Поэтому президент Монголии выразил надежду, что обе стороны будут активно сотрудничать, так как этот проект стимулирует строительство «Северного коридора», отраженного в Программе создания экономических коридоров Монголия-Россия-Китай, и поскольку стороны имеют одинаковый интерес в этом что касается.

В конце встречи президент Х. Баттулга и Глава Республики Тыва договорились о создании совместной рабочей группы по обсуждаемым вопросам и решили поддерживать тесное сотрудничество на всех уровнях.

На первый день визита, 24 октября, глава Республики Тыва познакомился с цементным заводом компании МАК в сомоне Даланжаргалан, Дорноговь аймак. Также проехали с Президентом Монголии железнодорожные и другие объекты на юге Монголии.

Шолбан Валерьевич Кара-оол написал на своей странице в соцсети: «Спасибо Президенту Монголии, уважаемому Халтмаагийну Баттулге. Весь первый день моего визита провел со мной, отложив в сторону другие дела. Я расцениваю это как знак искреннего и большого уважения к Туве, к России, к нашим общим проектам. Главный среди них – железная дорога, которая соединит нас. Проехали с Президентом железнодорожные и другие объекты. Предстоит также официальная встреча с ним в его резиденции и с участием членов монгольского правительства обсудим дальнейшие действия по реализации совместных инфраструктурных проектов. Невозможное возможно, земляки, особенно когда к официальным соглашениям подключается такой мощный ресурс как дружба между братскими народами!».