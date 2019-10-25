Компании Монголии и Великобритании стали партнерами по строительству железной дороги

CA-NEWS (MNG) - Подписано соглашение о партнерстве по строительству железной дороги по маршруту Тавантолгой - Зуунбаян между компаниями «Ган Хийц» и «Улаанбаатар Бук» из Монголии и компанией «Pandrol UK.» из Великобритании.

Министр дорог и транспорта Б. Энх-Амгалан и посол Соединенного Королевства в Монголии Филипп Малоне приняли участие в церемонии подписания, которая состоялась в пункте управления на станции Зуунбаян в аймаке Дорноговь.

Две монгольские компании, «Ган Хийц» и «Улаанбаатар Бук», будут участвовать в строительстве железной дороги протяженностью 414,6 км по маршруту Тавантолгой-Зуунбаян, предоставляя бетонные подушки, в то время как британская компания «Pandrol UK.» будет предоставлять Pandrol рельсовые скрепления марки Pandrol.

Проектирование бетонных наволочек было выполнено американской компанией «RM & S», которая была одобрена соответствующими организациями Монголии и производилась двумя монгольскими компаниями.

«Пандрол Фастклип» — анкерное рельсовое скрепление для грузонапряженного и высокоскоростного движения на железных дорогах, разработанное британской компанией Pandrol UK. Скрепление Pandrol было запатентовано в 1957 году норвежским инженером-железнодорожником Per Pande Rolfsen, на данный момент патентная защита прекращена (по истечении 20 лет).

«Пандрол Фастклип» (локализованная версия скрепления PANDROL FASTCLIP) разработано в ответ на возрастающую потребность в сокращении сроков и повышении эффективности путеукладочных работ, увеличении скоростей движения (оптимальная скорость подвижного состава пассажирских поездов 350 км/ч), а также снижении затрат на содержание пути. Скрепления «Пандрол Фастклип» поставляются предварительно собранными на шпале (в положении «парковки»). После укладки шпал и установки рельсов скрепление простым нажатием на клемму приводится в рабочее положение.

На скреплении «Пандрол» был установлен мировой рекорд скорости для поездов на электрической тяге. Он был установлен на поезде TGV POS 3 апреля 2007 года на перегоне между Парижем и Страсбургом и составил 574,8 км/ч.