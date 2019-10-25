МИД Британии внес Туркменистан в число стран с ограниченной свободой вероисповедания

CA-NEWS (TM) - Ситуация со свободой вероисповедания в первой половине 2019 года ухудшилась в нескольких странах, говорится в опубликованном 22 октября заявлении МИД Великобритании. Об этом, как передают "Хроники Туркменистана", сообщает онлайн газета Crux.

Заявление стало продолжением Доклада о правах человека и демократии за 2018 год, опубликованного британским правительством в июне. В документе дается обновленная оценка 30 «приоритетных стран», ситуация с правами человека в которых вызывает озабоченность британского МИДа, который считает, что «Великобритания может реально изменить ситуацию».

В списке находятся следующие страны: Афганистан, Бахрейн, Бангладеш, Бурунди, Центральноафриканская Республика, Китай, Колумбия, Северная Корея, Демократическая Республика Конго, Египет, Эритрея, Иран, Ирак, Израиль и оккупированные палестинские территории, Ливия, Мальдивы, Мьянма, Пакистан, Россия, Саудовская Аравия, Сомали, Южный Судан, Шри-Ланка, Судан, Сирия, Туркменистан, Узбекистан, Венесуэла, Йемен и Зимбабве.

Отмечено, что в одних странах ситуация с правами человека, в том числе религиозными, ухудшается. В других — немного улучшается. Отдельно отмечены имеющиеся ограничения на свободу вероисповедания в России, Туркменистане, Афганистане, Йемене и Ливии.

Издание напоминает, что британское правительство активизировало свою работу по теме свободы вероисповедания и в 2018 году учредило пост Специального посланника премьер-министра по вопросам свободы религии или убеждений.

В декабре Министерство иностранных дел страны объявило, что будет спонсором отчета о преследованиях христиан во всем мире, который был опубликован летом этого года.

В начале 2018 года Госдеп США включил Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан в список стран, в которых отмечено систематическое нарушение религиозных свобод.

В докладе HRW от 2018 года отмечено, что «Туркменистан остается одним из самых закрытых и репрессивных государств в мире, где запрещены любые несанкционированные властью формы выражения религиозных и политических убеждений».