«КАМАЗ» поставил в Туркменистан крупную партию автотехники

CA-NEWS (TM) - Крупнейший российский автопроизводитель ПАО «КАМАЗ» поставил в Туркменистан крупную партию автотехники.

В рамках выполнения трёхлетнего контракта на поставку двух тысяч автомобилей «КАМАЗ» в Туркменистан уже отгружена первая партия из 982 штук, сообщает пресс-служба ПАО «КАМАЗ».

Туркменистан является одним из крупных и стабильных рынков сбыта продукции «КАМАЗ». За период 2008-2018 годы в Туркменистан было поставлено более 9000 единиц грузовых автомобилей и спецтехники «КАМАЗ».

Эти грузовики и спецтехника широко используется в различных отраслях местной экономики, и в Туркменистане создана дилерская сеть «КАМАЗ», действующая в Ашхабаде, Балканабате, Мары и Туркменабате.