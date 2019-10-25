Экс-премьеру Казахстана Ахметову отказали в досрочном освобождении от ограничения свободы

CA-NEWS (KZ) - Решением Казыбекбийского районного суда города Караганды осуждённому за коррупцию бывшему премьер-министру РК Серику Ахметову отказали в досрочном освобождении от наказания в виде ограничения свободы, передает informburo.kz.

"Суд отклонил все заявлянные ходатайства. Прежнее решение суда остаётся в силе ", – прокомментировал руководитель пресс-службы Казыбекбийского районного суда города Караганды Саян Аккожин.

Экс-премьер Серик Ахметов 23 октября обратился в суд с ходатайством о досрочном освобождении от ограничения свободы. В суде его адвокат Николай Лесник заявил, что Ахметов возместил материальный ущерб государству и у него отсутствуют злостные нарушения. По мнению адвоката, это даёт его подзащитному право на УДО. Также адвокат озвучил ходатайство об освобождении Ахметова от запрета занимать должности в госорганах сроком на пять лет.

"Просим суд освободить моего подзащитного условно-досрочно и освободить от дополнительного наказания", - озвучил своё ходатайство адвокат Николай Лесник.

Представитель прокуратуры просил суд отказать в ходатайстве Ахметова о досрочном освобождении от ограничения свободы, заявив, что нет достаточных данных об исправлении осуждённого.

В декабре 2015 года экс-премьер Серик Ахметов был осуждён на 10 лет лишения свободы. Он был признан виновным в совершении преступлений по статьям - 176 УК "присвоение вверенного чужого имущества в особо крупном размере", 310 УК "незаконное участие в предпринимательской деятельности" и 307 УК "злоупотребление должностными полномочиями" и 365 УК РК "воспрепятствование законной предпринимательской деятельности".

В марте 2016 года апелляционная инстанция сократила ему срок до восьми лет лишения свободы.

В январе 2017 года Ахметову сократили срок заключения по амнистии, приуроченной к 25-летию независимости страны.

В 2017 году Абайский районный суд Карагандинской области заменил Серику Ахметову неотбытую часть срока – четыре года и 26 дней – на ограничение свободы.

Согласно условиям ограничения свободы, осуждённому было запрещено менять постоянное место жительства, работы без уведомления органа, осуществлявшего пробационный контроль за его поведением, а также посещать рестораны и другие увеселительные заведения.