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  25 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монгольский туризм будут продвигать на Tourism Expo Japan

CA-NEWS (MNG) -  Возможности туризма Монголии представляют на туристической выставке Japan Expo, которая проходит с 24 по 28 октября в Осаке, Япония, где демонстрируются новости компаний Японии и других стран, связанные с секторами путешествий и туризма.

Рабочая группа во главе с министром окружающей среды и туризма Н.Цэрэнбатом организует различные мероприятия, и был проведен семинар по развитию туризма в Монголии с участием представителей японских туристических компаний, профессиональных ассоциаций и исследователей.

Tourism Expo Japan – это комплексное туристическое событие и крупнейший в мире ежегодный фестиваль, на котором собираются туристы из каждой страны/региона, а также туристические места в Японии, чтобы воспользоваться этой возможностью.

Пользуясь случаем, состоялась третья встреча министров туризма 18 стран. На встрече министры туризма поделились мнениями о поддержке устойчивого развития туризма и достижении целей устойчивого развития.

Министр Н.Цэрэнбат проинформировал о тренинге, в котором приняли участие более 10 тысяч человек, по созданию единых стандартов обслуживания в сфере туризма и гостеприимства, реализации проектов по устойчивому туризму в аймаках Хувсгул и Хентии с льготным кредитом АБР, а также внедрению передовых информационных технологий в сфере туризма как и другие.

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