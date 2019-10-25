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  25 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане впервые начались испытания противовоздушных ракет

CA-NEWS (UZ) -  Личный состав воинской части Войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил, базирующиеся на территории Кашкадарьинской области, принимают участие в первом практическом испытании противовоздушной ракеты типа FD-2000, сообщает pv.uz, ссылаясь на пресс-службу Министерства обороны Узбекистана.

Испытания проходят на полигоне «Кулкудук», расположенном в Навоийской области и проводятся в Узбекистане впервые.

Справка

Зенитный ракетный комплекс дальнего действия HQ-9 (HongQi-9, "Хунци-9", "Красное знамя-9", экспортное обозначение - FD-2000) предназначен для поражения самолетов, крылатых ракет и вертолетов противника на всех высотах их боевого применения, днем и ночью в любых погодных условиях.

HQ-9 является самым совершенным образцом третьего поколения зенитных ракетных систем ПВО Китая и характеризуется высокой боевой эффективностью в сложной помеховой обстановке в т.ч. при массированном применении противником различных средств воздушного нападения. HQ-9 - первый китайский комплекс, обладающий возможностью перехвата тактических баллистических ракет класса "земля-земля".

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