В Узбекистане впервые начались испытания противовоздушных ракет

CA-NEWS (UZ) - Личный состав воинской части Войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил, базирующиеся на территории Кашкадарьинской области, принимают участие в первом практическом испытании противовоздушной ракеты типа FD-2000, сообщает pv.uz, ссылаясь на пресс-службу Министерства обороны Узбекистана.



Испытания проходят на полигоне «Кулкудук», расположенном в Навоийской области и проводятся в Узбекистане впервые.

Справка

Зенитный ракетный комплекс дальнего действия HQ-9 (HongQi-9, "Хунци-9", "Красное знамя-9", экспортное обозначение - FD-2000) предназначен для поражения самолетов, крылатых ракет и вертолетов противника на всех высотах их боевого применения, днем и ночью в любых погодных условиях.

HQ-9 является самым совершенным образцом третьего поколения зенитных ракетных систем ПВО Китая и характеризуется высокой боевой эффективностью в сложной помеховой обстановке в т.ч. при массированном применении противником различных средств воздушного нападения. HQ-9 - первый китайский комплекс, обладающий возможностью перехвата тактических баллистических ракет класса "земля-земля".