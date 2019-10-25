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  25 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Целая семья погибла от угарного газа из-за птичьего гнезда в дымоходе, - МЧС
Предыстория: В Хорезме вся семья погибла от отравления угарным газом

CA-NEWS (UZ) -  Министерство по чрезвычайным ситуациям прокомментировало информацию о гибели четырёх человек, членов одной семь, в том числе двух детей от угарного газа.

"В ночь с 22 на 23 октября этого года в Кишлаке Остона Янгиарыкского района Хорезмской области гражданин К.Г., его супруга и двое несовершеннолетних детей - погибли от угарного газа, скопившегося в результате неисправности дымохода самодельной печи", - отметили в министерстве.

При расследовании происшествия выяснилось, что в дымоходе самодельной печи птицами было устроено гнездо и он оказался забит ветками и перьями птиц. Тем самым дымоход был перекрыт, и необходимая тяга отсутствовала.

В результате неполного сгорания природного газа, который использовался в печи в качестве топлива, его остатки вместе с угарным газом заполнили помещение, что привело к гибели спящих людей.

МЧС напомнило, что перед началом отопительного сезона рекомендуется прочистить дымоходы печей и убедиться в их правильной установке.

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