Правительство Монголии проведет совещание развивающихся стран, не имеющих выхода к морю

CA-NEWS (MNG) - Правительство Монголии с 29 по 30 октября проведет в Улан-Баторе «Совещание по наилучшей практике в области развития коридоров и управления ими в интересах развивающиеся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ) и транзитных стран».

Встреча, которая будет организована под эгидой президента Монголии, соберет высокопоставленных чиновников из более чем 30 стран, представителей 10 международных организаций и около 100 правительственных чиновников Монголии.

На этом совещании будет рассмотрено состояние институциональных механизмов существующих транзитных транспортных коридоров, а также будет способствовать диалогу и обмену опытом по управлению коридорами между развивающимися странами, не имеющими выхода к морю (РСНВМ), и странами транзита из разных регионов, а также будут выпущены рекомендации.

Кроме того, эта встреча является частью подготовительного процесса, который проводится до среднесрочного обзора Венской программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ), который должен состояться 5-6 декабря в Нью-Йорке, США.