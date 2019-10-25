Казахстан и Россия договорились об объемах поставки угля в Украину после переговоров Назарбаевой и Медведева

CA-NEWS (KZ) - 25 октября в результате проходящих переговоров между Казахстаном и Россией по вопросу транзита казахстанского угля в Украину через территорию РФ, казахстанской стороне удалось увеличить разрешенный объем транзита до 140 тысяч тонн в месяц, сообщает министерство торговли и интеграции РК.

С июля объемы разрешенного транзита не превышали 90 тыс. тонн ежемесячно. Министерство торговли и интеграции РК проводило переговоры с российскими коллегами по снятию ограничений с конца лета.

Ранее министерство сообщало, что применение РФ ограничений на транзит негативно отражается на экономическом состоянии угольной промышленности Казахстана. По предварительным подсчетам, ежемесячные потери казахстанских угольщиков от сокращения поставок угля составляют более $11 млн.

Напомним, 24 октября в Москве председатель Сената парламента Казахстана Дарига Назарбаева встретилась с председателем Правительства России Дмитрием Медведевым. Во время встречи Дарига Назарбаева подняла вопрос о ситуации с поставкой казахстанского угля в Россию и Украину. По словам Спикера Сената, после введения ограничений на вывоз грузов из России и транзита по ее территории в Украину, для казахстанских предприятий, с одной стороны, закрылся доступ к украинскому рынку, с другой - значительно сократился российский рынок.

