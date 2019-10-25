Грузия оформит соглашение о начале авиасообщений с Таджикистаном
- Таджикистан, экономика
- 19:13, 25 октября 2019
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CA-NEWS (TJ) - Грузия оформит соглашения об авиасообщении с Республикой Сейшельские Острова, Тунисом и Таджикистаном. С этой целью правительство Грузии издало соответствующие распоряжения, передает Грузия-Online.
Ведутся переговоры с Тунисом и Таджикистаном об обмене дипломатическими нотами, а с Республикой Сейшельские Острова переговоры проведет глава департамента развития логистики Минэкономики.
Консультации по оформлению соглашений о воздушном сообщении проводятся еще с несколькими странами.