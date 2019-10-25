РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Грузия оформит соглашение о начале авиасообщений с Таджикистаном

CA-NEWS (TJ) -  Грузия оформит соглашения об авиасообщении с Республикой Сейшельские Острова, Тунисом и Таджикистаном. С этой целью правительство Грузии издало соответствующие распоряжения, передает Грузия-Online.

Ведутся переговоры с Тунисом и Таджикистаном об обмене дипломатическими нотами, а с Республикой Сейшельские Острова переговоры проведет глава департамента развития логистики Минэкономики.

Консультации по оформлению соглашений о воздушном сообщении проводятся еще с несколькими странами.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Улан-Баторе построят 10 тыс. энергоэффективных домов
  • Под Ташкентом свыше 100 таксистов потребовали уволить замначальника УБДД, оскорбившего их
  • В Монголии застрелили медведя после того как он напал на юрту
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×