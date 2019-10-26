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  26 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев встретился с Лукашенко в Нур-Султане

CA-NEWS (KZ) -  Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 25 октября в Нур-Султане встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает elbasy.kz.

- Я очень рад Вашему приезду. Мы вместе прошли через много трудностей. Все эти годы мы многому учились друг у друга. Сейчас мир меняется. В такой ситуации важно сохранить результаты, достигнутые за это время. Я вас глубоко уважаю за то, что вы сделали для Беларуси и за ваши человеческие качества. И я остаюсь вашим надежным другом, - сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь, Александр Лукашенко отметил важную роль первого президента Казахстана в укреплении сотрудничества в рамках региональных интеграционных объединений.

- Поступило общее предложение, чтобы Вы в качестве почетного председателя ВЕЭС приняли участие в заседании Совета в Санкт-Петербурге, где мы наметим дальнейшие перспективы. Судьба и история предопределили Казахстану, Беларуси и России быть ядром этой интеграции на постсоветском пространстве. И Казахстан в Вашем лице всегда выступал инициатором такой интеграции. Поэтому нам нельзя снижать обороты, - сказал президент Республики Беларусь.

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