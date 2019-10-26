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  26 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер-министр Казахстана предложил отменить роуминг в ЕАЭС

CA-NEWS (KZ) -  Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в рамках визита в Москву принял участие в заседаниях Совета глав правительств (СГП) Содружества Независимых Государств (СНГ) и Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), на которых выдвинул ряд инициатив по решению актуальных вопросов экономической интеграции на пространстве СНГ и ЕАЭС.

Он предложил разработать и реализовать совместный план по поэтапной отмене роуминга мобильных операторов в рамках ЕАЭС.

«Каждый гражданин государств-членов ЕАЭС должен ощутить практические выгоды от экономической интеграции. С точки зрения технологий отличий для оказания услуг «своим» и «гостям» нет. Вопросы заключаются в различиях законодательств и межоператорских тарифах. Европейский союз шел к отмене роуминга 10 лет, и в итоге в 2017 году он был отменен», — сказал глава правительства Казахстана.

Напомним, в ЕАЭС входят Казахстан, Россия, Беларусь, Армения и Кыргызстан.

апомним, в ЕАЭС входят Казахстан, Россия, Беларусь, Армения и Кыргызстан.
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/premer-ministr-kazahstana-prizval-otmenit-rouming-v-eaes-382543/
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