Премьер-министр Казахстана предложил отменить роуминг в ЕАЭС

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в рамках визита в Москву принял участие в заседаниях Совета глав правительств (СГП) Содружества Независимых Государств (СНГ) и Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), на которых выдвинул ряд инициатив по решению актуальных вопросов экономической интеграции на пространстве СНГ и ЕАЭС.

Он предложил разработать и реализовать совместный план по поэтапной отмене роуминга мобильных операторов в рамках ЕАЭС.

«Каждый гражданин государств-членов ЕАЭС должен ощутить практические выгоды от экономической интеграции. С точки зрения технологий отличий для оказания услуг «своим» и «гостям» нет. Вопросы заключаются в различиях законодательств и межоператорских тарифах. Европейский союз шел к отмене роуминга 10 лет, и в итоге в 2017 году он был отменен», — сказал глава правительства Казахстана.

Напомним, в ЕАЭС входят Казахстан, Россия, Беларусь, Армения и Кыргызстан.



