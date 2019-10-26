Премьер-министр Таджикистана посетит Кувейт в 2020 году

CA-NEWS (TJ) - Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода с официальным визитом посетит Кувейт в 2020 году. Об этом было сказано во время встречи чрезвычайного и полномочного посла Таджикистана в Кувейте Зубайдзода Зубайдулло с заместителем министра информации Кувейта по вопросам туризма Юсуфом Мустафо Абдуллохом, сообщает пресс-служба МИД РТ.

В ходе встречи, было обсуждено сотрудничество в области информации, продвижение туристических возможностей Таджикистана и подписание программы развития туризма на 2020-2023 годы в рамках официального визита премьер-министра Таджикистана в Кувейте.