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  26 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер-министр Таджикистана посетит Кувейт в 2020 году

CA-NEWS (TJ) -  Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода с официальным визитом посетит Кувейт в 2020 году. Об этом было сказано во время встречи чрезвычайного и полномочного посла Таджикистана в Кувейте Зубайдзода Зубайдулло с заместителем министра информации Кувейта по вопросам туризма Юсуфом Мустафо Абдуллохом, сообщает пресс-служба МИД РТ.

В ходе встречи, было обсуждено сотрудничество в области информации, продвижение туристических возможностей Таджикистана и подписание программы развития туризма на 2020-2023 годы в рамках официального визита премьер-министра Таджикистана в Кувейте.

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