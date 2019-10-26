На каких автомобилях ездил Ислам Каримов? (фото)
- Узбекистан, общество
- 12:24, 26 октября 2019
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CA-NEWS (UZ) - В научно-просветительском мемориальном комплексе имени первого президента Узбекистана представили автомобили, на которых ездил Ислам Каримов, сообщает УзА.
Ислам Каримов ездил на этих автомобилях в 1989-2016 годах.
Выставку может посетить любой желающий.
Данный мемориальный комплекс был создан на основании постановления президента от 25 апреля 2017 года в целях увековечения памяти и всестороннего изучения наследия Ислама Каримова.