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  26 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На каких автомобилях ездил Ислам Каримов? (фото)

CA-NEWS (UZ) -  В научно-просветительском мемориальном комплексе имени первого президента Узбекистана представили автомобили, на которых ездил Ислам Каримов, сообщает УзА.

Ислам Каримов ездил на этих автомобилях в 1989-2016 годах.

Выставку может посетить любой желающий.

Данный мемориальный комплекс был создан на основании постановления президента от 25 апреля 2017 года в целях увековечения памяти и всестороннего изучения наследия Ислама Каримова.

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