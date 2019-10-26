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  26 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Бердымухамедов принимает участие в саммите Движения неприсоединения в Баку

CA-NEWS (TM) -  Саммит Движения неприсоединения (ДН) открылся 25 октября в столице Азербайджана. В нем принимают участие делегации 158 стран и международных организаций, сообщает пресс-служба МИД страны. На саммит в частности прибыли президенты Ирана Хасан Роухани, Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Венесуэлы - Николас Мадуро и председатель Президиума Верховного Народного Собрания КНДР Чхве Рён Хэ.

Местом проведения саммита стал Бакинский Конгресс-центр. Этот Форум Азербайджан проводит как страна, принимающая председательство в Движении неприсоединения на период 2019-2022 годов, сообщает госинформагентство Туркменистана.

На повестку дня Форума вынесен широкий спектр актуальных вопросов региональной и глобальной проблематики, включая совместное противодействие опасным вызовам и угрозам современности, дальнейшие шаги по укреплению позитивного политического диалога, стимулированию плодотворного сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.

Открыл Саммит действующий председатель Движения неприсоединения – президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро.

Движение неприсоединения — международная организация, объединяющая 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках. Движение неприсоединения официально создано на Белградской конференции в сентябре 1961 года

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