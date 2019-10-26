В Туркменистане провели четвёртый Венский бал (фото)

CA-NEWS (TM) - 24 октября в Ашхабаде состоялся четвертый Венский бал. По традиции мероприятие проходит на площади государственного культурного центра Туркменистана. Официальная церемония открытия начинается с выхода 25 танцевальных пар, сообщает «Туркменистан: золотой век».

Представление открылось патриотической композицией. Затем прозвучал «Полонез» австрийского композитора и дирижера Карла Михаэля Цирера, представленный Государственным симфоническим оркестром Туркменистана.

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По случаю этого события в фойе Дворца мукамов развернулась выставка туркменских ковровщиц и ювелиров.

На балу выступили вокалисты Андреас Янкович и Неви Мартинес из Австрии, танцевальная пара Марек Бобосик и Марта Нитранова из Национального театра Словацкой Республики, Государственный ансамбль танца, и популярные ансамбли «Serpaý», «Galkynyş», «Laçyn», и детские творческие коллективы, в том числе «Ruhubelent çagalar», «Joşgun», группа юных скрипачей «Mukam».