Парламентские выборы в Узбекистане: в каких партиях состоят чиновники и видные деятели

CA-NEWS (UZ) - 22 декабря текущего года состоятся очередные выборы в Олий Мажлис (парламент Узбекистана), а также в республиканские, областные и районные кенгаши народных депутатов. В ряды членов политических партий насчитывают более 2 миллионов человек.

Общенациональное движение "Юксалиш" представило очередную инфографику. На ней - представители госструктур, бизнеса, научных кругов, общественных организаций, деятели культуры и искусства с партийными билетами, передает darakchi.uz.

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Накануне стало известно. что Народно-демократическая партия Узбекистана в случае победы на декабрьских выборах намерена выдвинуть на пост премьер-министра страны кандидатуру первого вице-премьера Ачилбая Раматова. Другие партии пока не раскрывают имен своих кандидатов.