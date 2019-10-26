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  26 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД Монголии оценил перспективы вступления в ЕАЭС
Министр иностранных дел Монголии Д. Цогтбаатар
Министр иностранных дел Монголии Д. Цогтбаатар

CA-NEWS (MNG) -  Министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар на полях Валдайского клуба в интервью «КП» рассказал, что его страна рассматривает возможность расширения участия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) при ряде условий:

— Мы как раз с Евразийским союзом говорим о возможности заключения договора о свободной торговле, — сообщил «КП» господин Цогтбаатар. — Но этот вопрос возможен лишь по итогам обсуждения с нашим бизнесом и только на основе расчётов, моделирования ситуации. Когда мы будем точно понимать, какой результат последует для экономики Монголии — то на основе этого и будем принимать решения. Но мы действительно заинтересованы в изучении этого вопроса, о чём и говорим с партнерами в рамках ЕАЭС, включая Россию.

Напомним, ЕАЭС является интеграционным объединением — экономическим союзом, включающим Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россию.

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