Глава МИД Монголии оценил перспективы вступления в ЕАЭС

Министр иностранных дел Монголии Д. Цогтбаатар

CA-NEWS (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар на полях Валдайского клуба в интервью «КП» рассказал, что его страна рассматривает возможность расширения участия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) при ряде условий:

— Мы как раз с Евразийским союзом говорим о возможности заключения договора о свободной торговле, — сообщил «КП» господин Цогтбаатар. — Но этот вопрос возможен лишь по итогам обсуждения с нашим бизнесом и только на основе расчётов, моделирования ситуации. Когда мы будем точно понимать, какой результат последует для экономики Монголии — то на основе этого и будем принимать решения. Но мы действительно заинтересованы в изучении этого вопроса, о чём и говорим с партнерами в рамках ЕАЭС, включая Россию.

Напомним, ЕАЭС является интеграционным объединением — экономическим союзом, включающим Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россию.