Медведев прокомментировал слова министра торговли США о вступлении Узбекистана в ЕАЭС

CA-NEWS (UZ) - Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал слова главы Министерства торговли США Уилбура Росса о том, что вступление Узбекистана в ЕАЭС может усложнить процесс его присоединения к ВТО, передает РИА Новости.

"Но что тут можно сказать? Это, очевидно, применение методов неконкурентной борьбы, и тем более странно эти заявления слышать от американской администрации, которая всячески вносит сумятицу в организацию мировой торговли, ведет торговые войны и, по сути, дезорганизует международный торговый оборот", — сказал глава российского правительства на заседании евразийского межправсовета.

Он предположил, что "коллегам из-за океана", вероятно, не нравятся интеграционные процессы в Евразии и соглашения, которые Россия подписывает на территории своего континента. Но, подчеркнул премьер, вне всякого сомнения, эта работа будет продолжена по всем направлениям.

В случае присоединения Узбекистана к Евразийскому экономическому союзу, процесс вступления страны в состав Всемирной торговой организации может быть существенно осложнён и отсрочен. Об этом 25 октября заявил министр торговли США Уилбур Росс в своем выступлении на узбекско-американском форуме в Вашингтоне, текст которого приводит министерство торговли США.

О том, что Узбекистан прорабатывает вопрос о присоединении к ЕАЭС, президент Шавкат Мирзиеев заявил в июне. Он подчеркнул, что при принятии решения нужно тщательно проанализировать все вызовы, в том числе то, что узбекские предприятия не адаптированы к требованиям союза.

На днях на сайте Министерства экономики и промышленности Узбекистана завершилось общественное обсуждение комплексного социально-экономического развития республики до 2030 года. Этот документ предусматривает в частности последовательное изучение вхождения страны в ЕАЭС и ВТО. Подписать соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС Ташкент рассчитывает до конца 2021 года.