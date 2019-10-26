Американское НПО раскритиковало проекты Всемирного банка по возврату денег в Казахстан

Всемирный банк

CA-NEWS (KZ) - Американское НПО Bank Information Center (BIC), специализирующееся на мониторинге деятельности Всемирного банка (ВБ), раскритиковало его проекты по возврату средств из Швейцарии в Казахстан из-за недостатков в их эффективности и прозрачности, передает inbusiness.kz.

Изучив проекты ВБ – BOTA Foundation (Фонд «Бота» – Ред.) на сумму 84 млн долларов, а также инициативы по развитию молодежного корпуса и по энергоэффективности с суммарным бюджетом в 48 млн долларов, аналитики BIC пришли к выводу, что деятельность по двум из них вызывает вопросы с точки зрения полезности и подотчетности.

Напомним, в 2007 году правительства Швейцарии, США и Казахстана обратились ко Всемирному банку с просьбой посодействовать в переговорах в отношении 115 млн долларов, которые были замешаны в нефтегазовых сделках. После чего стороны подписали меморандум, который предполагал три программных направления для использования этих денег: работу благотворительного фонда BOTA, чья деятельность должна была быть направлена на поддержку детей и молодежи из социально уязвимых семей, программу по оценке управления бюджетными средствами и еще один компонент по реализации в стране Инициативы прозрачности добывающих отраслей (ИПДО).

Анализ отчетности благотворительного фонда BOTA Foundation, который просуществовал в Казахстане с 2008-го по 2014 год, показал, что его деятельность была перегружена бюрократической структурой, а административные расходы были завышены, утверждают американские общественники.

«Всемирный банк получал фиксированную годовую плату за реализацию этих услуг, которые оплачивались Правительством Казахстана и подсчитывались на основе возмещения всех затрат. Соглашение по предоставлению услуг от 2007 года обеспечивало первоначальную разбивку всех затрат и гонораров, где были включены 500 тыс. долларов за подготовительные работы в первом году и по 150 тыс. долларов за текущие услуги со второго по пятый год проекта. Оплата ежегодно пересматривалась и менялась Всемирным банком, однако не раскрывалась им, и полная стоимость участия банка неизвестна», –указывается в отчете.

В качестве управляющей организации программы BOTA была выбрана американская организация IREX, которая обеспечивала фонду институциональную поддержку. В целом деятельность BOTA сосредоточилась на трех программных направлениях – обусловленных денежных перечислениях бедным семьям, оказании финансовой помощи в обучении социально уязвимой молодежи в университетах и грантовой программе по социальным услугам, которая обеспечивалась через финансовую и техническую поддержку НПО. Оценка нанятой банком международной консалтинговой компании показала, что программная деятельность BOTA принесла позитивные результаты в каждом из трех охваченных направлений.

После ликвидации благотворительного фонда в 2014 году ВБ также выпустил окончательный отчет по его управлению с оценкой различных аспектов деятельности BOTA. Согласно его выводам, несмотря на то, что каждое программное направление превзошло все намеченные ранее цели, вместе они не смогли привести к какому-либо устойчивому и заметному воздействию на бедность. К тому же, хотя изначально предусматривалось, что будет достигнута устойчивость фонда, его программная деятельность была свернута из-за недостатка интереса инвесторов. Опыт BOTA из-за его значимых достижений может послужить моделью для возврата активов, посчитали авторы внутреннего отчета Всемирного банка наряду с внешними экспертами, которые отозвались о проекте как успешно реализованном. Вместе с тем бывший исполнительный директор фонда Арон Борнштейн признавал в своем блоге, что немного ранее было известно о том, как работала BOTA и чего она добилась.

Текущее управление проектом развития молодежного корпуса осуществляет координационное агентство, курируемое ответственным за его реализацию министерством образования. Три компании боролись в тендере за право управлять проектом, заявки двух из них – одной казахстанской компании и IREX, управлявшей проектом BOTA, были отклонены. В итоге в конкурсе победил консорциум трех казахстанских организаций, близких к истеблишменту, пишут авторы отчета со ссылкой на экспертные источники.

«В рамках соглашения по доверительному фонду банку разрешается вычесть 2%, или 976 тыс. долларов, из всей суммы, отнесенной на первоначальные административные затраты, и до 2,25%, или 1,2 млн долларов, ежегодно для управления программой. Во втором допсоглашении, подписанном в мае 2017 года, говорится, что донор пожелал предоставить новый взнос на сумму 115 тыс. долларов, которые ВБ разместит на новом счете, чтобы применить новые положения для взыскания своих затрат. Плата за трастовый фонд также может быть фактически повышена до 5% согласно обновленным требованиям банка по возмещению издержек для доверительных фондов», – отмечается в отчете Bank Information Center.