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  26 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В пятизвездочной гостинице в Алматы отец до смерти избил годовалого ребенка

CA-NEWS (KZ) -  В пятизвездочной гостинице в Алматы семейный конфликт перерос в убийство ребенка. Отец до смерти избил свою полуторагодовалую дочь, сообщает телеканал Астана.

Сотрудники отеля рассказали, что крики женщины услышали примерно в 7 утра. Сразу же вызвали скорую и полицию, начали оказывать первую помощь пострадавшему ребенку.

Малышка пережила клиническую смерть. После успешной реанимации ребенка госпитализировали в центр детской неотложной помощи. Но в больнице девочке ни чем помочь уже не смогли и констатировали смерть. Травмы были несовместимые с жизнью. Удары пришлись в основном по голове.

Отца убитой девочки задержали, сейчас мужчина находится в изоляторе. Мотивы поведения подозреваемого в убийстве в полиции не сообщают.

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