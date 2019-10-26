В пятизвездочной гостинице в Алматы отец до смерти избил годовалого ребенка

CA-NEWS (KZ) - В пятизвездочной гостинице в Алматы семейный конфликт перерос в убийство ребенка. Отец до смерти избил свою полуторагодовалую дочь, сообщает телеканал Астана.

Сотрудники отеля рассказали, что крики женщины услышали примерно в 7 утра. Сразу же вызвали скорую и полицию, начали оказывать первую помощь пострадавшему ребенку.

Малышка пережила клиническую смерть. После успешной реанимации ребенка госпитализировали в центр детской неотложной помощи. Но в больнице девочке ни чем помочь уже не смогли и констатировали смерть. Травмы были несовместимые с жизнью. Удары пришлись в основном по голове.

Отца убитой девочки задержали, сейчас мужчина находится в изоляторе. Мотивы поведения подозреваемого в убийстве в полиции не сообщают.