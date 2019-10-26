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  26 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе обсуждены вопросы подготовки к проведению Недели европейской культуры

CA-NEWS (TJ) -  Вопросы развития сотрудничества между Таджикистаном и Европейским союзом в сфере культуры обсуждены накануне, 25 октября в городе Душанбе, передает Avesta.

Министр культуры Таджикистана Шамсиддин Орумбекзода встретился с главой представительства Европейского союза в РТ Мэрилин Йосефсон.

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили комплекс вопросов, касающихся сотрудничества Таджикистана и Европейского союза в культурной сфере.

Собеседники также затронули организационные вопросы проведения Недели культуры Европейского союза в Таджикистане, запланированной на декабрь текущего года в Душанбе.

Мэрилин Йосефсон пригласила министра культуры Таджикистана принять участие в Международном празднике «Навруз-2020», проведение которого намечено в следующем году в Брюсселе.

В конце встречи министр культуры Шамсиддин Орумбекзода вручил главе представительства ЕС в РТ Мэрилин Йосефсон рисунок кундала, отмечается в сообщении.

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