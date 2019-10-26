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  26 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы и Нур-Султане полиция задерживает людей, направляющихся на протесты
фото: Vlast
фото: Vlast

CA-NEWS (KZ) -  В Алматы и Нур-Султане полицейские задержали до десяти человек, которые предположительно направлялись на акции протеста, анонсированные движением ДВК (Демократический выбор Казахстана), сообщают корреспонденты Vласти.

В Алматы в числе задержанных - политическая и общественная активистка Камилла Шоканова. Она сообщила журналисту о своем задержании по телефону, после чего связь прервалась.

В центрах обоих городов - много полицейских и сотрудников Нацгвардии.

Вечером 25 октября и утром 26 октября также сообщалось о задержаниях активистов в Алматы, столице, Уральске, Шымкенте и Жанаозене.

Ранее, генпрокуратура Казахстана распространила пресс-релиз с призывами граждан не поддаваться на провокации и не выходить на митинги 26 октября.

Демократический выбор Казахстана — общественно-политическое движение Казахстана, созданное в 2001 году бывшим министром и экс-главой БТА банка Мухтаром Аблязовым и акимом Павлодарской области Галымжаном Жакияновым.

В марте 2018 года это движение признано экстремистской и её деятельность запрещена на всей территории страны. Её основатель Мухтар Аблязов обвиняется в выводе из страны $7,5 млрд и заочно приговорен к 20 годам тюрьмы.

ДВК признана экстремистской и запрещена на всей территории РК,
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/dvk-priznali-ekstremistskoy-organizatsiey-339710/
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