РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Южная Корея отказалась от статуса развивающейся страны, который дает привилегии в ВТО

CA-NEWS (CA) -  Южная Корея заявила, что она откажется от преференциального положения, какое она имеет как развивающаяся страна во Всемирной торговой организации. Данное решение последовало после жалобы со стороны США, передает NHK.

Министр финансов Южной Кореи Хон Нам Ги заявил, что более не представляется надлежащим для его страны получать специальные привилегии, учитывая состояние ее экономики.

Он отметил, что аналогичные действия предприняты Сингапуром и Бразилией. Согласно данным Всемирного банка, Южная Корея занимает 12 место по размерам ВВП.

Нынешний шаг был сделан после того, как президент США Дональд Трамп в июле подверг критике Южную Корею наряду с Китаем за несправедливое получение преференций.

Страны со статусом "развивающиеся" получили особые преференции в ходе переговоров в ВТО, включая более низкие тарифы на сельхозпродукцию.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Парламент Таджикистана одобрил законопроект «Об амнистии», предложенный президентом
  • Экс-премьер Казахстана Ахметов просит досрочно освободить его от ограничения свободы
  • МИД Британии внес Туркменистан в число стран с ограниченной свободой вероисповедания
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×