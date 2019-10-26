Южная Корея отказалась от статуса развивающейся страны, который дает привилегии в ВТО

CA-NEWS (CA) - Южная Корея заявила, что она откажется от преференциального положения, какое она имеет как развивающаяся страна во Всемирной торговой организации. Данное решение последовало после жалобы со стороны США, передает NHK.



Министр финансов Южной Кореи Хон Нам Ги заявил, что более не представляется надлежащим для его страны получать специальные привилегии, учитывая состояние ее экономики.

Он отметил, что аналогичные действия предприняты Сингапуром и Бразилией. Согласно данным Всемирного банка, Южная Корея занимает 12 место по размерам ВВП.

Нынешний шаг был сделан после того, как президент США Дональд Трамп в июле подверг критике Южную Корею наряду с Китаем за несправедливое получение преференций.

Страны со статусом "развивающиеся" получили особые преференции в ходе переговоров в ВТО, включая более низкие тарифы на сельхозпродукцию.