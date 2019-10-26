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  27 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Microsoft обошел Amazon и получил контракт Пентагона на $10 млрд

CA-NEWS (CA) -  Пентагон заключил контракт на $10 млрд с компанией Microsoft на создание облачной инфраструктуры хранения данных. Amazon, также участвовавший в тендере, считался главным претендентом на получение контракта, передает Коммерсантъ.

«Microsoft получает контракт стоимостью $10 млрд на десять лет, если все работы будут выполнены»,— говорится в сообщении оборонного ведомства.

На проигрыш в тендере уже отреагировали в Amazon. «Детальная оценка исключительно на основе сравнимых оферт привела бы к другому исходу»,— заявили в компании (цитата по Reuters).

Кроме Amazon на контракт претендовали IBM и Oracle, но они отсеялись на более ранних этапах. Google вышла из тендера еще в 2018 году на фоне критики собственных сотрудников за работу с Пентагоном.

The Washington Post связала проигрыш Amazon с постоянной критикой со стороны президента США Дональда Трампа компании Джеффа Безоса. Как отмечает газета, весной 2019 года Amazon практически выиграл тендер, но Пентагон в последний момент передумал и решил пересмотреть сделку еще раз.

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