В Беларуси расстреляют убийцу восьмимесячной девочки

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CA-NEWS (CA) - В Брестском областном суде огласили приговор по резонансному делу о жестоком убийстве восьмимесячной девочки в Лунинце осенью прошлого года, сообщает БЕЛТА.

Обвиняемыми по делу проходили 26-летняя мать ребенка и ее 48-летний знакомый.

Трагедия произошла в октябре 2018 года. Мать ребенка и ее приятель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесли младенцу 46 травм. Труп девочки обнаружил вернувшийся домой отец ребенка.

Суд признал фигурантов виновными по всем пунктам предъявленных им обвинений. Мать-убийцу приговорили к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мужчине назначена исключительная мера наказания в виде смертной казни - расстрела.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в установленный срок.

Известно, что семья состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении. В семье остались двое старших детей - мальчики 4 и 6 лет.