6 проблем характерных для Центральной Азии выявили в ООН

CA-NEWS (KG) - Дискриминация, насилие, неравенство – эти и другие нарушения прав человека встречаются повсюду, но в каждом регионе есть свои особенности. Сотрудники программы развития ООН (ПРООН) в Евразии выявили шесть проблем, характерных сегодня для стран Восточной Европы и Центральной Азии, передает служба новостей ООН.

Сужение пространства для гражданского общества

Организациям гражданского общества становится все сложнее получить регистрацию и финансирование, а также участвовать в общественной жизни. Правозащитники подвергаются угрозам и насилию. В постоянной опасности живут активисты, которые выступают за права представителей ЛГБТ-сообщества, мигрантов и беженцев, борются с коррупцией и защищают окружающую среду. Преступления в отношении этих людей зачастую остаются безнаказанными.

Язык вражды и национализм

Язык вражды и риторика ненависти вносят раскол между общинами. Например, на западе Балкан застопорился процесс примирения, а виновных за военные преступления не привлекают к ответственности. Около 10 тысяч человек там по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Растет число вынужденных переселенцев

Конфликт на востоке Украины вынудил 1,4 млн человек покинуть свои дома. 3,6 млн сирийских беженцев живут в Турции, 80 процентов из них находятся за чертой бедности. 5 млн мигрантов из стран Центральной Азии подвергаются дискриминации в России, Турции и Казахстане. Они, как правило, лишены адекватной юридической и социальной защиты.

Мигранты, беженцы и внутренние переселенцы повсюду сталкиваются с неприязненным отношением со стороны местного населения, и во многих случаях лишены поддержки со стороны властей.

Продвижение «традиционных семейных ценностей»

Пропаганда так называемых «традиционных семейных ценностей» часто приводит к кампании запугивания, дискриминации и насилия в отношении женщин, детей, людей с инвалидностью, а также сексуальных и других меньшинств. Во многих случаях в странах отсутствует юридическая база для защиты этих категорий населения, однако даже там, где она есть, законы часто не соблюдают.

Традиционными ценностями могут прикрываться преступники, как, например, в случае с убийством похищенной невесты в Кыргызстане, известном как «дело Бурулай».

Гендерное неравенство

Женщины подвергаются дискриминации и насилию, они не представлены во власти. Самым опасным местом для жительницы Восточной Европы и Центральной Азии остается ее собственный дом, так как чаще всего убийцей выступает член ее семьи.

Несмотря на то, что женщины составляют около половины всей рабочей силы в регионе, они зарабатывают на 30 процентов меньше мужчин. В Турции, например, работают только 29 процентов женщин в возрасте от 15 до 64 лет, а в Казахстане этот показатель составляет 78 процентов. Руководящие посты женщины занимают лишь в 20 процентах всех компаний региона.

Маргинализация людей с инвалидностью

По всему региону люди с инвалидностью относятся к одной из самых беззащитных категорий населения. Их общее число достигает 16,5 млн. Инвалиды часто не имеют возможности учиться или получать лечение, их не привлекают к общественной жизни, они не могут обеспечить себя стабильным доходом. Например, в Армении и Кыргызстане безработица среди людей с инвалидностью составляет 90 процентов. В результате – многие из них живут в нищете и полностью зависят от помощи.