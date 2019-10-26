Американские сенаторы призвали Душанбе аккредитовать журналистов Радио Озоди

CA-NEWS (TJ) - Члены Сената, Верхней палаты Конгресса США, призвали власти Таджикистана рассмотреть вопрос о выдаче аккредитации сотрудникам таджикской службы Радио Свободная Европы/Радио Свобода (Радио Озоди) в Душанбе в соответствии с национальным законодательством и международными конвенциями.

Сенаторы Джеймс Рич (James Risch), Роберт Менендз (Robert Menendez), Марко Рубио (Marco Rubio) и Роберт Кейзи (Robert Casey) 25 октября в своем обращении на имя президента Таджикистана Эмомали Рахмона выразили обеспокоенность тем, что уполномоченные органы не предоставляют аккредитацию сотрудникам Радио Озоди, и этот факт «может отразиться на устойчивости таджикско-американских отношений».

Сенаторы отметили, что «очень важно, чтобы Таджикистан обеспечил условия для свободной деятельности Радио Озоди и другим СМИ».

Обращение членов Сената США сделано на фоне того, как требование предоставления аккредитации для журналистов и сотрудников Радио Озоди стало своего рода международной кампанией в их поддержку: уже несколько человек лишены аккредитации, та же участь грозит еще одной группе журналистов, чья аккредитация истекает 1 ноября. Всего в списке на получение аккредитации – 18 человек.

Ранее, 9 октября, Конгресс США направил письмо на имя президента Таджикистана Эмомали Рахмона, в котором призвал как можно скорее аккредитовать журналистов Радио Озоди. В письме, подписанном представителями демократов Адамом Б. Шиффом (Adam B. Schiff) и республиканцев Стивом Чаботом (Steve Chabot), говорится, что Конгресс США, который финансирует Радио Свободная Европа/Радио Свобода, выступающего за развитие свободной и независимой прессы, обеспокоен продолжающейся ситуацией, которая «может подорвать отношения США и Таджикистана и ударить по имиджу последнего».

Национальная ассоциация независимых СМИ Таджикистана (НАНСМИТ) и Совет по СМИ Таджикистана 23 октября распространили совместное заявление, в котором выразили озабоченность в связи со сложившейся ситуацией вокруг аккредитации сотрудников душанбинского бюро Радио Озоди и призвали Душанбе не использовать механизм аккредитации журналистов иностранных СМИ как инструмент ограничения свободы слова.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир также выразил обеспокоенность по поводу проблемы с получением аккредитации для журналистов Радио Озоди. Он написал 23 октября в своем Твиттере: «Я обеспокоен нерешенной проблемой журналистов таджикского офиса Радио Свободная Европа/Свободная Европа (Радио Озоди) по получению аккредитации». Арлем Дезир призвал таджикские власти как можно скорее решить эту проблему.

В настоящее время 9 журналистов и сотрудников Радио Озоди лишены аккредитации МИД Таджикистана. Из них трое человек – новые сотрудники Радио Озоди, шестеро других – ждут своей аккредитации уже несколько месяцев, а один журналист – с 2017 года. В июне этого года МИД отозвал аккредитацию видеооператора Радио Озоди Баротали Назарова (Барот Юсуфи). 1 ноября срок аккредитации истекает у 9 других журналистов Радио Озоди.

Сироджиддин Мухриддин, министр иностранных дел Таджикистана, на пресс-конференции в августе этого года заверил, что таджикское бюро Радио Озоди закрыто не будет, но, "возможно, некоторые журналисты этого СМИ, которые своими материалами противоречат действующей политике государства, будут лишены аккредитации".

В конце августа 2019 президент корпорации «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (РСЕ/РС) Джейми Флай встретился с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Асловым. Он призвал Душанбе аккредитовать журналистов и сотрудников местного бюро таджикской службы РСЕ/РС и выразил надежду на понимание правительством того, что «информированные граждане, имеющие доступ к широкому кругу источников новостей и информации, отвечают долгосрочным интересам таджикского общества и безопасности».