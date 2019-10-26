26 человек задержали на незаконных митингах в Нур-Султане и Алматы, - МВД Казахстана

CA-NEWS (KZ) - 26 октября в Нур-Султане и Алматы за попытку участия в несанкционированных митингах задержали 26 человек, сообщает пресс-служба МВД Казахстана.
По данным ведомства, несмотря на неоднократные предупреждения генеральной прокуратуры о незаконности митингов, некоторые граждане отказались выполнять законные требования.
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"На данный момент в полицию доставили 26 человек для выяснения обстоятельств и рассмотрения вопроса о привлечении их к административной ответственности. МВД в целях предупреждения правонарушений призывает граждан не поддаваться на провокационные призывы и воздержаться от участия в незаконных акциях экстремистских организаций", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По данным надзорного ведомства Казахстана, призывы к организации и участию в очередной незаконной акции распространяют члены "ДВК" (Демократический выбор Казахстана).
В марте 2018 года это движение признано экстремистской и её деятельность запрещена на всей территории страны. Её основатель Мухтар Аблязов обвиняется в выводе из страны $7,5 млрд и заочно приговорен к 20 годам тюрьмы.