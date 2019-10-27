Президент Туркменистана объявил строгий выговор вице-премьеру за проект ТАПИ

CA-NEWS (TM) - 26 октября президент Гурбангулы Бердымухамедов провел видеоселекторное совещание с членами правительства. Вице-премьер Мыратгелди Мередов, курирующий нефтегазовую отрасль, доложил о ходе строительства газопровода ТАПИ на туркменском участке, передает Хроники Туркменистана.

Бердымухамедов напомнил о важности этого проекта и приказал Мередову держать под постоянным контролем как строительство участка ТАПИ в Туркменистане, так и на всем протяжении трубопровода.

В итоге глава государства объявил чиновнику строгий выговор с последним предупреждением за «ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, недостатки, допущенные в работе». Чем именно провинился Мередов не уточняется.

За последний месяц проект газопровода ТАПИ столкнулся с рядом сложностей:

• 7 октября министр экономики Афганистана рассказал, что для строительства ТАПИ правительству потребуется $9-12 млрд. Туркменистан, обещавший предоставить эти деньги, из-за экономических проблем интерес к инвестициям потерял, заявил министр.

• 10 октября Индия пригрозила отказаться от участия в проекте ТАПИ, если Туркменистан не снизит стоимость поставляемого газа. Эксперты считают, что Дели устроит цена в $140 за тысячу кубометров газа, в то время как сейчас Ашхабад пытается продавать его за $350.

• 16 октября представители Пакистана также потребовали пересмотреть цену на туркменский газ, а кроме того заявили, что Туркменистан обязан взять на себя все издержки в случае, если подача газа прекратится из-за терактов на афганской части газопровода.

• 21 октября афганский чиновник объявил о создании в Афганистане специального военного отряда, задачей которого является защита газопровода на территории государства.