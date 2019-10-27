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  27 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Трамп сообщил о ликвидации главаря ИГ аль-Багдади

CA-NEWS (CA) -  Американские военные провели операцию против лидера джихадистской группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади. Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о его ликвидации на северо-востоке Сирии.

Трамп сообщил, что глава ИГ пытался скрыться от военных в подземном туннеле и взорвал пояс смертника. В результате было уничтожено большое количество боевиков и освобождено одиннадцать детей.

Президент США поблагодарил Россию, Турцию и Ирак за помощь в ликвидации аль-Багдади.

Аль-Багдади не видели с тех пор, как в 2014 году он выступил в мечети иракского города Мосул, чтобы объявить самопровозглашенный "халифат" в Сирии и Ираке. С тех пор неоднократно появлялись сообщения о том, что он ранен или убит, сообщает BBC.

В апреле 2019 года человек, похожий на Багдади, появился в пропагандистском видеоролике ИГ, а в сентябре ИГ выпустила аудиозапись, в которой предположительно звучит голос лидера группировки.

Как сообщил агентству Рейтер источник в сфере безопасности Ирака, источники в Сирии подтвердили иракской разведке информацию об убийстве аль-Багдади. По информации источников, Багдади был убит в сирийском Идлибе.

Как пишет Newsweek со ссылкой на представителя американских военных, операцию провел американский спецназ.

Как сообщает базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга по соблюдению прав человека, в операции были задействованы вертолеты. В результате удара, по их данным, погибли 9 человек.

Целью удара, по данным Сирийского центра мониторинга, был дом и автомобиль в окрестностях деревни Бариша, расположенной неподалеку от границы с Турцией, где находились, как полагают, группировки, связанные с ИГ.

Турецкое министерство обороны на своем официальном аккаунте в "Твиттере" сообщило в воскресенье, что накануне операции в Идлибе турецкие и американские военные скоординировали имеющуюся информацию.

Также об обмене с американцами разведданными по поводу местонахождения Багдади объявили в воскресенье и сирийские курды. Как заявил Мазлум Абди, командующий отрядами альянса Демократические силы Сирии, эта "исторически важная операция" стала результатом "совместных разведданных".

Абу Бакра аль-Багдади называют главой ИГ и преступником номер один.

В октябре 2011 года США официально стали называть его "террористом" и объявили вознаграждение за информацию о его местонахождении в размере 10 млн долларов.

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