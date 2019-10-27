С января при переводе на другие языки японские имена будут писаться в последовательности "фамилия-имя"

CA-NEWS (CA) - Японское правительство решило следовать с января правилу написания японских имен в последовательности "фамилия-имя" в официальных документах при переводе их на английский и другие западные языки, передает NHK.

До настоящего времени при переводе японских имен на западные языки сначала писалось имя, а потом фамилия. В японском языке сначала пишут фамилию.

В 2000 году консультативная комиссия по японскому языку при министерстве образования рекомендовала использовать традиционный порядок написания японских имен при переводе на западные языки. По словам представителей комиссии, такое решение принято для того, чтобы отразить разнообразие языка и культуры.

Правительство Японии заявило, что фамилии можно будет писать заглавными буквами во избежание путаницы.