РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
С января при переводе на другие языки японские имена будут писаться в последовательности "фамилия-имя"

CA-NEWS (CA) -  Японское правительство решило следовать с января правилу написания японских имен в последовательности "фамилия-имя" в официальных документах при переводе их на английский и другие западные языки, передает NHK.

До настоящего времени при переводе японских имен на западные языки сначала писалось имя, а потом фамилия. В японском языке сначала пишут фамилию.

В 2000 году консультативная комиссия по японскому языку при министерстве образования рекомендовала использовать традиционный порядок написания японских имен при переводе на западные языки. По словам представителей комиссии, такое решение принято для того, чтобы отразить разнообразие языка и культуры.

Правительство Японии заявило, что фамилии можно будет писать заглавными буквами во избежание путаницы.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Премьер-министр Таджикистана посетит Кувейт в 2020 году
  • В Душанбе обсуждены вопросы подготовки к проведению Недели европейской культуры
  • В Узбекистане за нарушение порядка проведения свадеб могут оштрафовать до $1200
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×