Глава ООН: у нас есть информация, что во время турецкой операции в Сирии из заключения сбежали несколько боевиков ИГИЛ

CA-NEWS (CA) - 25 октября на пресс-конференции для журналистов Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что активные боевые действия на северо-востоке Сирии прекращены. Он высказался за активизацию политического процесса, который, по его словам, привел бы к завершению страшной трагедии сирийского народа. Глава ООН подтвердил информацию о том, что в ходе военной операции Турции на северо-востоке Сирии из мест заключения сбежало несколько бойцов ИГИЛ, и выразил надежду, что в будущем такое не повторится, передает служба новостей ООН.

«Мы очень внимательно следим за всем, что там [на северо-востоке Сирии] происходит и находимся в контакте со всеми сторонами. Наша основная цель очень проста: мы против эскалации конфликта и я рад тому, что у нас нет какой-либо информации, что конфликт продолжается в настоящее время на северо-востоке Сирии», - заявил глава ООН.

Антониу Гутерриш подчеркнул, что ООН добивается снижения напряженности, а также полного уважения гуманитарного права и эффективной защиты гражданского населения.

«В то же время для меня совершенно очевидно, что происшедшее на северо-востоке Сирии свидетельствует о необходимости начать серьезное обсуждение вопроса о прекращении войны. Сейчас продвижение политического процесса стало более важным, чем когда-либо», - отметил глава ООН. Он подчеркнул, что ООН будет добиваться начала работы Конституционного комитета в Женеве, которая станет первым шагом на пути к мирному урегулированию в Сирии.

Отвечая на вопрос журналиста, глава ООН подтвердил, что, по имеющейся в ООН информации о боевиках ИГИЛ, «несколько человек сбежали». «Мы конечно призвали все вовлеченные стороны сделать все возможное для предотвращения подобного в будущем. Мы считаем, что международное сообщество должно найти пути привлечения к ответственности тех, кто совершил преступления. Это - непростой вопрос. Ведутся обсуждения на этот счет», - сказал глава ООН. Он пообещал, что ООН будет делать все необходимое для борьбы с безнаказанностью.