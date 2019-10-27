В ВОЗ выяснили причины роста нежелательных беременностей

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CA-NEWS (CA) - Две трети женщин в возрасте от 18 до 49 лет, проживающих в 36 странах мира, по тем или иным причинам не применяют противозачаточные средства, что приводит к нежелательным беременностям и угрожает здоровью матери и ребенка. Таковы данные нового исследования, проведенного Всемирной организацией здравоохранения в странах с низким и средним уровнем дохода, передает служба новостей ООН.

По опросам, женщины чаще всего сами отказываются от применения контрацептивов, опасаясь побочных эффектов или просто не задумываясь о возможности незапланированного зачатия. В результате каждая четвертая беременность в странах, где провели исследование, - нежелательная.

Цифры разнятся в зависимости от страны. Например, в Кыргызстане 5,5 процентов всех беременностей – нежелательные, а в Колумбии и Перу этот показатель составляет 60 процентов – больше половины.

В странах Центральной Азии и Африки 80 процентов женщин с внеплановой беременностью вообще не пользовались контрацептивами на протяжении последних пяти лет. 40 процентов из тех, кто прибегал к долгосрочным методам защиты (к таким относится, например, внутриматочная спираль), отказались от них в связи с побочными явлениями.

В ВОЗ напоминают, что нежеланные дети зачастую не получают надлежащего ухода и правильного питания, им грозит болезнь, а в некоторых случаях даже смерть. Кроме того, несвоевременная беременность может ограничить возможности женщины в области образования и трудоустройства и обречь ее на постоянную зависимость от других.

Современные методы контрацепции позволяют эффективно предотвращать нежелательные беременности, напоминают в ВОЗ. По данным исследований, 85 процентов женщин беременеют в течение первого года после того, как перестали пользоваться противозачаточными средствами.

Многие из возникающих проблем можно предотвратить, если оказать женщинам поддержку в области планирования семьи. «Это важно не только для здоровья матери и ребенка, но и в целом для социально-экономического развития в стране, поскольку речь идет об образовании и расширении возможностей женщин», - говорит одна из авторов доклада доктор Мари Нагай.

Каждый год в странах с низким и средним уровнем дохода отмечается 74 млн случаев незапланированной беременности. Результат - 25 млн небезопасных абортов и 47 тыс. случаев смерти женщин.

В ВОЗ рекомендуют помогать женщинам найти оптимальный способ предохранения от беременности и своевременно выявлять проблемы, связанные с побочными эффектами, чтобы подобрать другой метод защиты.

Кроме того, в некоторых странах необходимо также преодолевать юридические, социальные и культурные барьеры и бороться со стигматизацией. Эксперты призывают во всех случаях ставить во главу угла права, благополучие и здоровье женщины. Они также рекомендуют повышать профессиональные навыки медицинского персонала.