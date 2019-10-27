РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Под Петербургом товарный поезд сбил уроженца Узбекистана в капюшоне
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (UZ) -  В Ломоносовском районе Ленобласти поезд, груженный полутора тысячами тонн щебня, насмерть сбил уроженца Узбекистана. Об этом 27 октября пишет 47news.

По данным издания, сообщение об инциденте поступило в полицию накануне, 26 октября, около восьми вечера. Локомотив сбил пешехода на железнодорожной ветке возле Новогорелово, неподалеку от Волхонского шоссе. Мужчина погиб на месте от полученных травм, он оказался уроженцем Узбекистана 42 лет. По предварительной информации, он работал рядом на стройке, а вечером возвращался из магазина.

Машинист поезда сообщил полицейским, что успел заметить пешехода в капюшоне, однако на сигналы тот не реагировал. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Токаев поручил ужесточить наказание за пьяное вождение
  • Президент Туркменистана объявил строгий выговор вице-премьеру за проект ТАПИ
  • На опыте Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана землетрясения смогут предсказывать за 5 дней до начала толчков
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×