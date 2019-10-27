Представители деловых кругов Туркменистана и Италии проведут встречу в Милане

CA-NEWS (TM) - 6 ноября в Милане намечено провести туркмено-итальянский бизнес-форум. Встреча деловых кругов двух стран будет приурочена к официальному визиту Президента Гурбангулы Бердымухамедова в Италию, сообщает "Туркменистан: Золотой Век".

В работе форума планируется участие руководителя агентства по торговле Министерства коммерции Италии, вице- президента региона Ломбардия, представителей компаний, работающих в области энергетики, нефтегазовой, химической, пищевой и текстильной отраслях, в сфере строительства и производства стройматериалов, в сельском хозяйстве и секторах машиностроения, транспорта и логистики.

Как ожидается, в мероприятии примут участие более 100 итальянских компаний, а от Туркменистана – представители экспортоориентированных отраслей экономики, члены Союза промышленников и предпринимателей. В рамках встречи будет организована выставка продукции, производимой в нашей стране.

На полях форума будут организованы двусторонние встречи. По итогам переговоров предусматривается подписать документы о сотрудничестве, в том числе по линии предпринимательства.