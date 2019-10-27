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  28 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Белый дом опубликовал фото Трампа, наблюдающего за ликвидацией лидера ИГ аль-Багдади

CA-NEWS (CA) -  Белый дом опубликовал фото президента США Дональда Трампа, наблюдающего за операцией по ликвидации главаря группировки ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

Ранее Трамп сообщил, что глава ИГ пытался скрыться от военных в подземном туннеле и взорвал пояс смертника. В результате было уничтожено большое количество боевиков и освобождено одиннадцать детей.

На фото запечатлен Трамп, сидящий во главе стола. По бокам от него находятся вице-президент Майк Пенс, министр обороны Марк Эспер, советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

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