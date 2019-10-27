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  28 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Двое погибли, один пропал без вести в ДТП в Горно-Матчинском районе

CA-NEWS (TJ) -  Утром 27 октября автомашина марки КАМАЗ опрокинулась в реку Зарафшан на территории села Эсиз Горно-Матчинского района на севере Таджикистана. В результате ДТП, по полученной информации, погибли двое, один пропал без вести. На данный момент продолжаются поиски пропавшего силами КЧС, жителей Эсиза и других близлежащих сел, сообщает Ахбор.

Водитель и пассажиры КАМАЗа были жителями села Эсиз джамаата Иван-Таджик.

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