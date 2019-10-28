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  28 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане 30 из 65 частных агентств занятости не отправили ни одного человека на работу за рубеж

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане из 65 частных агентств занятости, имеющих лицензию на отправку граждан на работу за границу, обнаружено, что 30 из них не отправили ни одного человека.

Как сообщила пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, на основе закона «О частных агентствах занятости» 88 юридических лиц прошли регистрацию в реестре Министерства труда в качестве частного агентства занятости. Из них 65 выданы лицензии для осуществления деятельности по трудоустройству граждан за рубежом, в настоящее время из них 59 эффективно осуществляют свою деятельность.

За прошедший период текущего года частными агентствами занятости 1655 граждан трудоустроены за рубежом, 77 граждан – трудоустроены на территории республики, 33 838 гражданам оказаны консультативные и информационные услуги.

В августе текущего года сообщалось, что в восьми частных агентствах в Ташкенте, Самарканде, Навои и Фергане были проведены проверки.
Эти агентства были обвинены в том, что они в обмен за обещание найти работу за рубежом с людей собрали деньги за услуги в 100 процентов, однако обещания не были выполнены. Гражданам, потребовавшим возврата денег от частного агентства, деньги не были возвращены или удержана часть, даже если услуги не оказывались.

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