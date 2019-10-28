В Фергане госпитализированы 11 воспитанников детского сада

CA-NEWS (UZ) - В Ферганскую областную инфекционную больницу 23-24 октября с диагнозом «острая диарея» были доставлены 11 воспитанников дошкольного образовательного учреждения № 9 города Ферганы.

Как сообщил местным СМИ руководитель Отдела по связям с общественностью и правовой информации Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов, поставкой питания в данный детский сад на условиях аутсорсинга с января 2019 года занималось частное предприятие Far G.T.

Ферганская областная прокуратура начала доследственную проверку по данному факту. Кроме того, будет проведена служебная проверка органов власти, своевременно не сообщивших о данном факте.

За последние полгода в стране произошло сразу несколько массовых отравлений в школах и детских садах.

В частности, в Андижане в частной школе 30 сентября отравились едой более 80 учеников.

27 сентября 19 детей из детского сада № 15 в Бекабаде были госпитализированы с симптомами отравления.

Более 50 гостей присутствовавшие на свадьбе 22 сентября в Чустском районе Наманганской области были госпитализированы с симптомами пищевого отравления.