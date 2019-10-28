Президент Таджикистана одобрил законопроект об амнистии 20 тысяч заключенных

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 25 октября подписал одобренный парламентом страны законопроект "Об амнистии" в честь 25-й годовщины принятия Конституции страны, сообщила пресс-служба главы государства.

Настоящий закон был представлен 16 октября текущего года президентом Таджикистана в соответствии с принципом гуманизма и в честь празднования 25-летия Конституции Республики Таджикистан. Отмечается, что соответствующие органы должны в двухмесячный срок полностью реализовать закон и представить подробный отчет президенту. Парламент Таджикистана на заседании 25 октября одобрил законопроект "Об амнистии" в честь 25-й годовщины принятия Конституции страны. Проект закона нижней палаты парламента Таджикистана представил Генеральный прокурор страны Юсуф Рахмон.

Депутат парламента Бахтовар Сафаров заявил, что амнистии подлежат «заблудившиеся» граждане, которые были осуждены за Like и "Класс" под статьями или видеосюжетами экстремистского характера. Летом 2017 года парламент Таджикистана принял поправки в закон "Об оперативно-розыскной деятельности" о наделении правоохранительных органов страны правом получать информацию о том, какие сайты посещают граждане страны. После этого Like и "Класс" под статьями или видеосюжетами экстремистского толка стали квалифицироваться как поддержка идей этих организаций и группировок и, по словам Бахтовара Сафарова, около 500 граждан были приговорены к различным срокам заключения.

«Многие из них были осуждены по ч.3 ст. 307 УК Таджикистана (« Организация деятельности экстремистской организации») за участие в деятельности политических партий, общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете их деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет",- уточнил депутат.

Юсуф Рахмон, генеральный прокурор Таджикистана сообщил депутатам парламента, что закон "Об амнистии" распространяется на более 20 тысяч подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных. В том числе будут амнистированы 4,5 тыс. человек, которые были приговорены к исправительным работам. Согласно законопроекту, более 7 тыс. заключенных освобождаются от отбывания наказания в колониях.

"В соответствии с проектом закона 165 из 300 женщин, отбывающих наказание в женских пенитенциарных учреждениях, и 58 из 75 несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательных учреждениях, освобождаются от отбывания оставшегося наказания", - сообщил генпрокурор Таджикистана. Он добавил, что амнистии подлежат все женщины, которые более 12 лет находятся в тюрьмах.

Юсуф Рахмон отметил, что мужчины старше 55 лет, инвалиды, лица с тяжелыми заболеваниями, участники Второй мировой войны и лица, приравненные к ним, участники военных действий на территории других государств, лица, пострадавшие вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, освобождаются от ответственности. По его словам, срок не отбытого наказания будет сокращен для более 8 тысяч 800 осужденных.

Юсуф Рахмон также сказал, что не будут помилованы те, кто осуждены за убийство, терроризм и экстремизм или совершившие преступления «против конституционного строя и государственной безопасности». В комментариях к законопроекту, по его словам, отмечается, что положения законопроекта «Об амнистии» не будут применены к следующей категории осужденных: приговоренные на пожизненное заключение, осужденные на смертную казнь, которым приговор заменен на пожизненное лишение свободы, лица помилованные прежними законами об амнистии и повторно совершившие преступления, а также, лица, совершившие преступления в местах лишения свободы и осужденные, переведенные из колоний в тюрьмы.

Предыдущая амнистия была проведена в августе 2016 года, в канун празднования 25-летия независимости Таджикистана. Тогда были амнистированы более 12 тысяч человек, в том числе на свободу вышли свыше 3 тыс. осужденных.