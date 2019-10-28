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  28 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Бейруте протестующие выстроились в живую цепь длиной 171 километр

CA-NEWS (CA) -  В Ливане участники антиправительственных протестов в воскресенье организовали живую цепь, встав на автодорогах и взявшись за руки. Агентство Reuters сообщает, что акция растянулась на 171 километр с юга на север территории Ливана.

Сегодня одиннадцатый день беспрецедентных манифестаций против политиков, которых жители Ливана обвиняют в коррупции и курсе на развал экономики. Подобных массовых гражданских акций не было в Ливане со времени гражданской войны 1975–1990 годов. Движение по дорогам в это воскресенье прекратилось, протестующие разместили на проезжей части заграждения и блоки.

Ливанские банки заявили, что останутся закрытыми в предстоящий понедельник, первый день рабочей недели. Закрыты школы и многие предприятия. Банки не работают уже более недели.

Общенациональные акции протеста направлены против политических институтов государства. Жители Ливана, представляющие разные религиозные группы, обвиняют политиков в злоупотреблении властью и использовании государственных ресурсов для собственного обогащения. Углубляются финансовые трудности, из оборота исчезают доллары США, ливанский фунт испытывает всё большее давление.

В последние дни правительство Ливана объявило о пакете срочных реформ, но это не помогло ослабить протестное давление на власть. Не привело это и к высвобождению фондов, полученных от государств-доноров, обещавших в прошлом году выделить Ливану 11 миллиардов долларов на проведение давно запаздывающих реформ.

В Ватикане папа Франциск помолился за молодых людей, протестующих в Ливане, и обратился к мировому сообществу с призывом оказать помощь Ливану в обеспечении мирного сосуществования всех слоёв населения и всех представителей разных религиозных конфессий.

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