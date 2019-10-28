Угольная шахта Хөшөөт - одно из крупнейших месторождений в Азии

CA-NEWS (MNG) - По данным Азиатского банка развития, ВВП Монголии, как ожидается, вырастет на 6,1 процента в 2020 году, что является самым высоким показателем в Азии: на 0,1 процента выше, чем в Китае.

Расположенные между двумя горными хребтами в западной части монгольского аймака Ховд, грузовики взбивают угольную пыль на угольной шахте Хөшөөт. Это одно из крупнейших месторождений в Азии. С 2007 года рудник Хөшөөт контролируется Энергетической корпорацией Монголии (MEC), гонконгской компанией, которая также осуществляет проекты в соседней китайской провинции Синьцзян.

Согласно последнему ежегодному отчету MEC за 2018 год, объем угля, экспортируемого в Китай из Хөшөөт, достиг 36,2 млн.тонн - самое большое количество из когда-либо зарегистрированных — и среди них 27,7 млн.тонн - коксующийся уголь. Предполагается, что запасы шахты составляют 460 миллионов тонн коксующегося угля, одного из крупнейших в Азии. Коксующийся уголь в основном используется в сталелитейной промышленности в Китае, что является продолжением роста спроса на него.

Экспорт угля из Монголии вырос на 15 процентов в первом квартале этого года до 7,8 миллиона тонн. Большая часть этого всплеска произошла из-за ухудшения отношений между Китаем и Австралией. Китай решил сократить импорт угля из Австралии, и, как сообщается, время для прохождения таможенного контроля для таможенных пошлин удвоилось, что привело к дальнейшему замедлению торговли.

Состояние добычи в Монголии в значительной степени определяется спросом Китая на медь и уголь, на долю которого приходится более 90 процентов ее экспорта. Перспективы для экспортеров сырья выглядят многообещающими, по крайней мере, до 2020 года, так как новые проекты по добыче полезных ископаемых снова начинают открываться в Монголии.

Тем не менее, шахтеры также должны иметь дело с температурами, которые варьируются от -40 C до 40 C. В результате шахты, как правило, ограничивают программы бурения в Гоби в период с конца марта по ноябрь. Это накладывает ограничения на горнодобывающий сектор по сравнению с большинством других богатых горнодобывающих регионов, где земляные работы могут продолжаться непрерывно круглый год.

Дорога от деревни до китайской компании запечатана и нетронута. Водители грузовиков курсируют по дороге шесть-восемь раз в месяц и получают в среднем от 100 000 до 200 000 тугриков, или 40 долларов за поездку, или 300 долларов в месяц.

Новая дорога от шахты змеится на юг и запад. Она была построена MEC и правительством Китая для связи рудника Хөшөөт с Такешенкеном на границе Монголии и Китая. Дорога используется для транспортировки коксующегося угля через границу в провинцию Синьцзян.

Хотя добыча полезных ископаемых в этом регионе относительно менее развита, чем в других частях страны (393 лицензии на разведку и эксплуатацию, охватывающие почти 2,6 миллиона гектаров в ноябре 2014 года), в будущем ожидается быстрое развитие. На минеральные продукты и драгоценные металлы в настоящее время приходится 23 процента общего ВВП Монголии. Ожидается, что сама отрасль не умрет в ближайшее время, даже если циклы бума и спада экономики в целом сделают жизнь шахтеров неуверенной.

В последнее десятилетие в Монголии произошел значительный сдвиг рабочей силы, вызванный бумом в горнодобывающей промышленности, из сельскохозяйственного сектора в горнодобывающий, обрабатывающий и строительный секторы. Многие из тех, кто переехал в столицу, перешли от пастырских профессий к сфере обслуживания или строительству. Другие работали сезонно в шахтах вокруг столицы или в быстро развивающемся южном Гоби.

Совсем недавно, с 2017 года, после краткого сокращения, связанного с суровой зимой и пограничными осложнениями с Китаем, которые остановили движение товаров, экономика Монголии частично восстановилась. Мировые цены на сырьевые товары снова выросли, особенно на уголь и медь в 2018 году. Хотя в начале 2010 года рост не был двузначным, в 2018 году темпы роста экономики составили 6,9 процента, и горнодобывающий сектор продолжал расширяться на многих участках по всей стране. Возрождающийся китайский спрос на уголь стимулировал рост и доходы правительства, отодвигая экономику, не имеющую выхода к морю, от грани классического кризиса на развивающихся рынках.

По данным ООН Comtrade, в 2018 году основной экспорт Монголии был сосредоточен вокруг двух товаров: угольных брикетов на 2,8 млрд долларов и медной руды на 2 млрд долларов. По данным Азиатского банка развития, ВВП Монголии, как ожидается, вырастет на 6,1 процента в 2020 году, самый высокий в Азии, на 0,1 процента выше, чем в Китае. Уровень инфляции в Монголии прогнозируется на уровне 7,5 процента в 2020 году, что почти в три раза больше, чем в Гонконге - 2,3, а в Китае - 2,2 процента. По данным ООН Comtrade, импорт угля из Китая в 2018 году достиг 2,75 миллиарда долларов. В настоящее время экспорт угля составляет около 35 процентов от общей экспортной выручки Монголии.

В первом квартале 2019 года прирост ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 8,6 процента, а уровень инфляции оставался стабильным на уровне около 8 процентов. По данным Всемирного банка, экономика Монголии сильно восстановилась после кризиса 2016 года, когда рост упал до 1,2 процента, но основные уязвимости остаются. Экономисты предупреждают, что сохраняются скрытые уязвимости, особенно колебания цен на минералы или замедление роста в Китае. Несмотря на прогресс в банковском секторе, сохраняющаяся уязвимость банков создает риск для экономического здоровья.

На долю Китая приходится львиная доля экспорта Монголии. Около 90 процентов торговли Монголии в настоящее время проходит через Китай. По данным статистического управления страны, экспортная выручка Монголии от угля за первые три месяца года достигла 644 млн.долл. США, что на 25 процентов больше, чем годом ранее. Хотя Китай отучился от внутренней добычи и добычи угля и строит или финансирует сотни угольных электростанций в других странах, главным образом в Азии. Он по-прежнему является крупнейшим в мире потребителем угля, получая более 70 процентов электроэнергии из угля.

В 2018 году на долю Китая приходилось более 60 процентов мирового потребления промышленного угля, однако в 2050 году его доля сократилась до чуть более 40 процентов из-за роста потребления в других странах и политики Китая по сокращению использования угля в промышленном секторе.

Что касается угля, согласно данным Национального статистического управления Монголии, в 2018 году Монголия добыла рекордные 50 миллионов тонн угля, увеличившись на 6,2 процента по сравнению с предыдущим годом.